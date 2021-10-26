Лобода у весільній сукні, Дементьєва та дружина Дорна пройшлися подіумом на показі Бічолли у Москві

Співачка Світлана Лобода, моделі Юліана Дементьєва та Елла Кандиба і дружина Івана Дорна Анастасія Новікова взяли участь у Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Усі вони вийшли на подіум на показі грузинського дизайнера Бічолли Тетрадзе, який відбувся 25-го жовтня у Петровському палаці в Москві.

LOBODA у розкішній сукні, розшитій об'ємними квітами, закривала показ під назвою "Сон літньої ночі". Вона продефілювала під Марш Мендельсона.

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Може, незабаром ми побачимо Світлану, яка йде під вінець в реальному житті?

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Анастасія Новікова не лише муза Дорна, а й Бічолли

Юліана Дементьєва заради друга не погребувала поїздкою до Москви

Елла Кандиба, Юліана Дементьєва і Світлана Лобода - українки на показі грузина в Москві

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