Лобода у весільній сукні, Дементьєва та дружина Дорна пройшлися подіумом на показі Бічолли у Москві
26 жовтня 2021, 10:04
Співачка Світлана Лобода, моделі Юліана Дементьєва та Елла Кандиба і дружина Івана Дорна Анастасія Новікова взяли участь у Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Усі вони вийшли на подіум на показі грузинського дизайнера Бічолли Тетрадзе, який відбувся 25-го жовтня у Петровському палаці в Москві.
LOBODA у розкішній сукні, розшитій об'ємними квітами, закривала показ під назвою "Сон літньої ночі". Вона продефілювала під Марш Мендельсона.
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