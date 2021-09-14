"Моє серце зайняте": Лобода розповіла про мрію вийти заміж та народити двох синів

Співачка Світлана Лобода вважає, що жіноче щастя - не в "штампі в паспорті", але колись надягти білу сукню нареченої все одно мріє, як і стати мамою ще.

Про загадкового коханого, про принципи виховання доньок та про своє ставлення до дієт артистка розказала журналові "Отдохни", прикрасивши собою його обкладинку.

Світлана поговорила про особисте з українським журналом фото обкладинки надано пресслужбою

"Мені здається, будь-яка жінка мріє бодай раз приміряти вельон і білу сукню, а мої мрії мають властивість збуватися", - з посмішкою зазначила Свєта.

Реклама:

"Враховуючи велику кількість розлучень за останні роки, впевнена, що жіноче щастя не в цьому. Для мене важливе взаєморозуміння, почуття надійного тилу, любов обранця до дітей, бажання піклуватися про свою сім'ю. Жоден штамп у паспорті не може цього гарантувати", - додала вона.

Лобода чесно зізналася, що в чоловіків, які мрють її завоювати, дуже малo шансів.

"...Моє серце зайняте. Але мій мужчина далекий від шоубізнесу", - поділилася зірка.

Серце 38-річної артистки зайняте фото з instagram лободи

Зі слів Світлани, вона щосили старається відтермінувати той момент, коли світ дізнається ім'я її коханого. Адже, як публічній людині, їй кортить бодай щось утримати подалі від камер та чужих очей. А ще Лобода мріє про збільшення родини.

"Діти - це дар, який приходить згори саме в той момент, коли ти максимально до нього готовий. Я хочу велику сiм'ю, і, мені здається, для гармонії та балансу нам просто необхідні два хлопчики!", - заявила співачка.

Лобода не приховує, що вона - сувора мама. Наприклад, для неї принциповий момент, щоби старша донька, 10-річна Єва витрачала на гаджети лише одну годину на день. Соцмережі для дівчинки - під категоричною забороною.

Артистка запевняє, що вона - сувора мама. Але щось не віриться

"Хоча Єва щиразу намагається мене вмовити, але все ж я вважаю, що дитина має сама генерувати ідеї та знаходити в реальному житті більше занять, ніж залипання в телефоні", - пояснила свою позицію артистка.

І Єва, і Тільда захоплюються своєю зірковою матусею. Але Світі хотілося би, щоби дівчатка в майбутньому обрали якусь "людську", не таку важку професію.

Що стосується чудової фізичної форми, в якій перебуває 38-річна артистка, то, з її слів, головний секрет у хорошій генетиці та регулярних фізичних навантаженнях - фітнесі, пілатесі, плаванні.

Лобода мріє народити ще двох діток

"...Вважаю дієти шкідливими для здоров'я і ніколи на них не сиджу... Дотримуюся принципів здорового харчування, виключила з раціону цукор, лактозу, глютен", - розказала вона.

"Я не можу сказати, що витрачаю багато часу або грошей на догляд за собою - на жаль, через гастрольний графік я навіть до косметолога можу потрапити раз на місяць. Тому все починається з елементарних речей: харчування, спорту та домашнього догляду за шкірою лиця, а також повноцінного сну", - підсумувала Лобода.

Нагадаємо, в червні, після епічного скандалу між Філіпом Кіркоровим та Нателлою Крапівіною, продюсерка припинила свою співпрацю з Лободою. Свєта ж підкреслює: поза роботою Нателла для неї залишилася близькою людиною та частиною сім'ї.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Лобода в шортиках зачарувала ногами від вух та обіймами з доньками

Лобода оселилася в закордоні: Навколо пальми та приємні люди, які не впізнають мене