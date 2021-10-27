"Не знаю, як жити без болю": Тодоренко розказала про захворювання хребта
Середа, 27 жовтня 2021, 16:27
Телеведуча Регіна Тодоренко вперше зізналася, що з підліткового віку страждає на болі в спині через складний ступінь сколіозу.
У 14 років вона перенесла операцію на хребті, після якої був ризик не вставати на ноги.
Але незважаючи на це, Регіна пішла працювати в "Орел и решка", де постійно випробовувала свій хребет на міцність і свою силу волі на стійкість.
Про це Тодоренко написала у своєму Instagram.
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Нагадаємо, раніше Тодоренко розказувала про інше своє невиліковне захворювання.
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