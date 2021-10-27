"Не знаю, як жити без болю": Тодоренко розказала про захворювання хребта

27 жовтня 2021, 16:27

Телеведуча Регіна Тодоренко вперше зізналася, що з підліткового віку страждає на болі в спині через складний ступінь сколіозу.

У 14 років вона перенесла операцію на хребті, після якої був ризик не вставати на ноги.

Але незважаючи на це, Регіна пішла працювати в "Орел и решка", де постійно випробовувала свій хребет на міцність і свою силу волі на стійкість.

Про це Тодоренко написала у своєму Instagram.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 

Нагадаємо, раніше Тодоренко розказувала про інше своє невиліковне захворювання.


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