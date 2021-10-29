Ексчоловік Лорак познайомив доньку з черговою обраницею
29 жовтня 2021, 13:52
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу провів час зі своєю донькою Софією, яка, судячи зо всього, прилетіла до тата на канікули.
Разом із ними також була дівчина Мурата, Лілія, з якою він уже начебто заручився.
Спільне фото чоловік запостив у сторі в Instagram.
Ще у вересні Лілія виклала фото в Instagram з каблучкою, натякаючи на заручини. Але Мурат про це нічого не повідомляв.
Нагадаємо, 31-го січня 2019-го Лорак розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбу. Розлученню передував скандал зі зрадою Мурата.
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