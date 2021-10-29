Ексчоловік Лорак познайомив доньку з черговою обраницею

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу провів час зі своєю донькою Софією, яка, судячи зо всього, прилетіла до тата на канікули.

Разом із ними також була дівчина Мурата, Лілія, з якою він уже начебто заручився.

Спільне фото чоловік запостив у сторі в Instagram.

Дочка Кароліни вже знайома з дівчиною свого тата

Сонік весело проводить час на канікулах із Муратом

Ще у вересні Лілія виклала фото в Instagram з каблучкою, натякаючи на заручини. Але Мурат про це нічого не повідомляв.

Лілія ніяк не підписувала це фото, але в коментарях її вітали з заручинами

У жінки теж є донька

Нагадаємо, 31-го січня 2019-го Лорак розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбу. Розлученню передував скандал зі зрадою Мурата.