Світоліна під дощем отримала іменну зірку в Києві. ФОТО

Перша ракетка України та призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна тепер має ще й іменну зірку у Києві.

Її спортсменка отримувала 2-го листопада під дощем, який не завадив прихильникам зібратися біля ТЦ Гуллівер і привітати Еліну з відзнакою.

Окрім зірки на Площі зірок, тенісистка також отримала державну нагороду - Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Такі відзнаки для нас, спортсменів, мають велике значення. Це мотивація, подяка та впевненість. Я вдячна своїй родині, команді й вболівальникам та щаслива бути серед тих, хто своїми досягненнями прославляє Україну", - написала Світоліна в Instagram.

Реклама:

У свої 27 років Еліна здобула перемогу у 16 одиночних турнірах WTA (Women's Tennis Association), у тому числі WTA Finals 2018. На Олімпійських іграх Токіо-2020 вона завоювала першу в історії України олімпійську медаль з тенісу.

Дощ трішки підмочива церемонію відкриття зірки, але на настрій не вплинув усі фото дмитра ларіна

Світоліна - третя ракетка світу в професійному світовому рейтингу WTA (2019, 2018, 2017), півфіналістка турнірів Великого шолома (Wimbledon 2019 і US Open 2019), фіналістка WTA Finals 2019

Раніше іменну зірку на Алеї біля Гуллівера отримувала інша призерка Олімпіади - гімнастка Ганна Різатдінова

"Я завжди рада представляти Україну у світі", - сказала Еліна

Фото Дмитра Ларіна