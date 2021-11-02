Світоліна під дощем отримала іменну зірку в Києві. ФОТО
Перша ракетка України та призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна тепер має ще й іменну зірку у Києві.
Її спортсменка отримувала 2-го листопада під дощем, який не завадив прихильникам зібратися біля ТЦ Гуллівер і привітати Еліну з відзнакою.
Окрім зірки на Площі зірок, тенісистка також отримала державну нагороду - Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
"Такі відзнаки для нас, спортсменів, мають велике значення. Це мотивація, подяка та впевненість. Я вдячна своїй родині, команді й вболівальникам та щаслива бути серед тих, хто своїми досягненнями прославляє Україну", - написала Світоліна в Instagram.
У свої 27 років Еліна здобула перемогу у 16 одиночних турнірах WTA (Women's Tennis Association), у тому числі WTA Finals 2018. На Олімпійських іграх Токіо-2020 вона завоювала першу в історії України олімпійську медаль з тенісу.
Фото Дмитра Ларіна