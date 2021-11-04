"Якщо не подобається, на*** з моєї сторінки": екс Лорак "вибачився" за лайку дочки

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу прокоментував відео, на якому його донька Софія вилаялась під час екстремальних розваг.

У своєму Instagram Мурат "вибачився" перед "ідеальним людьми" за емоційність і справжність доньки, пообіцяв купити "рожеві окуляри" та запевнив, що зробив Сонік зауваження.

"Звичайно, "перепрошую" за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася нецензурною лексикою, що сильно ранило вашу ніжну психіку! Ми від усього серця вибачаємося за свободу наших емоцій!", - заявив Мурат.

Після поширення скандального відео у ЗМІ, Мурат видалив його, а потім знову запостив зі своїм так званим вибаченням

"У той момент, як сучасний світ настільки пропагує нецензурну культуру в медіа і в кожній другій пісні! А наші діти на це дивляться і вбирають! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з коханою донькою! Вибачте, "ідеальні люди"! Якщо вам щось не подобається, прошу на... з моєї сторінки! І займайтеся вихованням своїх дітей", - наголосив він.

"P.S: Коли я переглянув це відео, я сам зробив зауваження своїй доньці і видалив його, я не думав що з цього можна навіть зробити новини. Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя! Завтра обов'язково їх купимо і зробимо відео яке ви хочете бачити", - пообіцяв Налчаджиоглу.

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Як відомо, дочка Лорак Софія проводить канікули разом із батьком, його дівчиною та її донькою у Буковелі.