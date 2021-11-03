"Й*б-гівно*об": 10-річна донька Лорак на відпочинку з татом спантеличила лексиконом. ВІДЕО
Середа, 3 листопада 2021, 13:07
Співачка Ані Лорак відпустила доньку Софію на відпочинок у Буковель разом із її татом Муратом та його новою обраницею. І на зіркову маму чекав неприємний сюрприз.
Катаючись на родельбані, Сонік не стрималася і вразила недитячим лексиконом.
"Й*б-гівно*об... жопа!", - вигукнула крихітка.
Мурат запостив яскраве відео в свій Instagram, але після появи негативних коментарів видалив.
"Який словниковий запас ( мама не чула... Як можна так матюкатися?", - писали татові Софії.
Нагадаємо, навчається донька Кароліни і Мурата в елітній школі під Москвою, де рік коштує 30 тисяч доларів.
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