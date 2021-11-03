"Й*б-гівно*об": 10-річна донька Лорак на відпочинку з татом спантеличила лексиконом. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак відпустила доньку Софію на відпочинок у Буковель разом із її татом Муратом та його новою обраницею. І на зіркову маму чекав неприємний сюрприз.

Катаючись на родельбані, Сонік не стрималася і вразила недитячим лексиконом.

"Й*б-гівно*об... жопа!", - вигукнула крихітка.

Принаймні, цим двом точно весело разом )

Мурат запостив яскраве відео в свій Instagram, але після появи негативних коментарів видалив.

"Який словниковий запас ( мама не чула... Як можна так матюкатися?", - писали татові Софії.

У Лілії, дівчини Мурата теж є донька. В Карпатах вони відпочивають усі разом

Нагадаємо, навчається донька Кароліни і Мурата в елітній школі під Москвою, де рік коштує 30 тисяч доларів.

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