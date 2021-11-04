Модель Гоцій розказала про роман із Хливнюком
4 листопада 2021, 15:07
Топ-модель Наталія Гоцій зізналася, що мала романтичні стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.
Про це вона розказала на своєму YouTube-каналі.
"Ми в чудових відносинах двох дорослих людей, яких пов’язували романтичні взаємини", - сказала Наталія, відповідаючи на запитання, які стосунки у неї з Андрієм.
Також Гоцій додала, що перебуває в гарних стосунках з усім гуртом "Бумбокс" і навіть знялася у їхньому кліпі, який ще не вийшов.
Нагадаємо, про розлучення Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою стало відомо ще на початку 2020-го року, але музикант відмовлявся коментувати цю тему. Експодружжя має сина і дочку.
37-річна Наталія Гоцій має двох синів від ексчоловіка Руслана Ніжника.
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