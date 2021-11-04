Топ-модель Наталія Гоций зізналася, що мала романтичні стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Про це вона розказала на своєму YouTube-каналі.

"Ми в чудових відносинах двох дорослих людей, яких пов’язували романтичні взаємини", - сказала Наталія, відповідаючи на запитання, які стосунки у неї з Андрієм.

Ніяких подробиць про роман Гоций не озвучила і не сказала, чому вони з Хливнюком розійшлися скріншот з відео

Також Гоций додала, що перебуває в гарних стосунках з усім гуртом "Бумбокс" і навіть знялася у їхньому кліпі, який ще не вийшов.

Наталія заінтригувала кадрами зі зйомок кліпу "Бубмбокса" скріншот з відео

Нагадаємо, про розлучення Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою стало відомо ще на початку 2020-го року, але музикант відмовлявся коментувати цю тему. Експодружжя має сина і дочку.

37-річна Наталія Гоций має двох синів від ексчоловіка Руслана Ніжника.