Модель Гоцій розказала про роман із Хливнюком

4 листопада 2021, 15:07

Топ-модель Наталія Гоцій зізналася, що мала романтичні стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Про це вона розказала на своєму YouTube-каналі.

"Ми в чудових відносинах двох дорослих людей, яких пов’язували романтичні взаємини", - сказала Наталія, відповідаючи на запитання, які стосунки у неї з Андрієм.

 
Ніяких подробиць про роман Гоцій не озвучила і не сказала, чому вони з Хливнюком розійшлися
скріншот з відео

Також Гоцій додала, що перебуває в гарних стосунках з усім гуртом "Бумбокс" і навіть знялася у їхньому кліпі, який ще не вийшов.

 
Наталія заінтригувала кадрами зі зйомок кліпу "Бубмбокса"
скріншот з відео

Нагадаємо, про розлучення Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою стало відомо ще на початку 2020-го року, але музикант відмовлявся коментувати цю тему. Експодружжя має сина і дочку.

37-річна Наталія Гоцій має двох синів від ексчоловіка Руслана Ніжника.


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