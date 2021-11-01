"Ми всі неідеальні": Міс Неплях у спортзалі показала складки на животі

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях закликала жінок приймати себе і змиритися з тим, що ніхто не ідеальний.

Свої слова Аня проілюструвала фотографіями в спортзалі: на одній вона з пласким животом, а на іншій – зі складками на талії.

"Хотілося б написати, що це до і після, але це різниця за хвилину😜 Час уже прийняти факт, що ми всі не ідеальні, і це нормально мати складочки, целюліт, прищі, посічені кінчики (тут можна поповнювати список вічно!) і продовжувати любити своє тіло і піклуватися про нього з кохання, а не страху бути якоюсь не такою, як дівчата з картинки інстаграма. (і пам'ятати, що навіть там чари фотошопу ніхто не скасовував!)", - написала Анна.

"І пам'ятай: тобі не потрібно бути ідеальною, ти вже досконала", - пише Неплях

"Ми, жінки, так прагнемо ідеалу, що забуваємо бути щасливими, а далі завжди слідує емоційне вигоряння, зриви та вічне невдоволення собою. Але де ми, справжні в цьому всьому? Прийми своє тіло, кожну його особливість і знай, що воно в тебе одне, і тільки від твоєї внутрішньої любові та турботи залежить те, як воно виглядає", - наголосила Міс Неплях.

Раніше Аня теж показувала, як виглядає, коли не позує

Приймайте себе повністю, але й про спорт не забувайте фото з instagram

Нагадаємо, нещодавно у великом інтерв'ю Анна Неплях спростувала усі скандальні чутки про себе.