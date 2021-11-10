Плануємо діток: жінка Остапчука пояснила, чому вакцинувалася
Середа, 10 листопада 2021, 15:13
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина нарешті наважилася на вакцинацію.
Нотаріуска зізналася, що відтягувала цей момент, як могла, але зробила щеплення за порадою лікарів.
Головною причиною вакцинації Христина назвала страх захворіти на ковід у стані вагітності. А так як вони з Вовою планують дітей, то відкладати було вже нікуди.
Нагадаємо, 15-го жовтня Христина та Володимир Остапчук відзначили першу річницю свого шлюбу.
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