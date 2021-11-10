Плануємо діток: жінка Остапчука пояснила, чому вакцинувалася

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина нарешті наважилася на вакцинацію.

Нотаріуска зізналася, що відтягувала цей момент, як могла, але зробила щеплення за порадою лікарів.

Головною причиною вакцинації Христина назвала страх захворіти на ковід у стані вагітності. А так як вони з Вовою планують дітей, то відкладати було вже нікуди.

Дружина Остапчука вакцинувалася першою дозою, а сам він зробив уже навіть третю, бустерну дозу

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Нагадаємо, 15-го жовтня Христина та Володимир Остапчук відзначили першу річницю свого шлюбу.