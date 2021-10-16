"Разом ми можемо все": Остапчуки зворушливо привітали одне одного з річницею шлюбу

Подружжя Володимир та Христина Остапчуки 15-го жовтня відзначили першу річницю свого шлюбу.

І з цієї нагоди закохані привітали одне одного в мережі та показали раніше неопубліковані фото зі свого весілля.

"Кохана моя. Як же довго я тебе чекав... Я шукав тебе в чужих голосах, чужих долях і чужих очах. Я вірив, що ти прийдеш, я знав, що твоя душа постукає в мої двері, я для цього залишив їх незамкненими. І ось Ти тут. З нашою першою річницею сімейного життя", - написав Вова.

Для Остапчука це вже другий шлюб, а для Христини - перший фото з instagram

View this post on Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Нагадаємо, рік тому Вова і Кріс влаштували собі розкішне весілля. У нареченої було три сукні, а гостей розважали Вєрка Сердючка та госпел-хор.

До речі, у серпні подружжя відзначило дворіччя своїх стосунків.