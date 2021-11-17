З Єрмаком та пивом: Зеленський повболівав за збірну у пабі
17 листопада 2021, 08:17
16-го листопада збірна України з футболу обіграла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0. І за цим вирішальним матчем слідкував президент Володимир Зеленський.
Гарант влаштував собі класичний вечір уболівальника - з пивом у пабі. Компанію йому склав ніхто інший, як голов Офісу президента Андрій Єрмак.
Фото парочки виклала відвідувачка пабу у своєму Instagram.
Вітаючи збірну з виходом у плей-офф, Зеленський пообіцяв "зірвати горлянку", якщо наші футболісти зможуть потрапити на чемпіонат світу 2022 року.
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