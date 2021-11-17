З Єрмаком та пивом: Зеленський повболівав за збірну у пабі

16-го листопада збірна України з футболу обіграла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0. І за цим вирішальним матчем слідкував президент Володимир Зеленський.

Гарант влаштував собі класичний вечір уболівальника - з пивом у пабі. Компанію йому склав ніхто інший, як голов Офісу президента Андрій Єрмак.

Фото парочки виклала відвідувачка пабу у своєму Instagram.

Цікаво, як це так авторці вдалося зробити це фото. Може, воно зовсім не випадкове?

В Instagram Ліни є багато фото президента. Схоже, жінка - його віддана фанатка, і в тому самому пабі з'явилася зовсім невипадково

Вітаючи збірну з виходом у плей-офф, Зеленський пообіцяв "зірвати горлянку", якщо наші футболісти зможуть потрапити на чемпіонат світу 2022 року.