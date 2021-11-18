21 рік у шлюбі: Майкл Дуглас зворушив відеолистівкою для коханої Зети-Джонс

Одна з найулюбленіших та найміцніших пар Голлівуду, Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують опалове весілля, 21-шу річницю свого шлюбу.

Свою кохану 77-річна зірка "Методу Комінскі" привітав у Instagram, створивши відеолистівку. До неї увійшли архівні фото голуб'ят, як із урочистих заходів, так і затишні "домашні" кадри.

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"Із річницею, Майкле. Уже 21 рік ти - мій тил! Уже 21 рік у нас є наше кохання. Люблю тебе, милий", - написала Зета-Джонс.

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Нагадаємо, кілька років тому Майкл і Кетрін на деякий час розійшлися, але зрештою вирішили, що їхня любов варта того, щоби її врятувати. І не пошкодували, адже їхнє сексуальне життя від того навіть покращилося.

21 рік тому Майкл і Кетрін стали подружжям

Як відомо, разом актори пережили чимало випробувань: онкологічне захворювання Дугласа, ув'язнення його сина через наркотики, госпіталізація Зети-Джонс із біполярним розладом, смерть Майклового батька, легенди кіно Кірка Дугласа.

У подружжя є двоє спільних нащадків: 21-річний Ділан та 18-річна Керіс.

Актори з дітьми

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