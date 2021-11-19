Поцілунки під душем та битва на шпагах: Гоцій з Хливнюком зіграли коханців у новому кліпі "Бумбоксу"

Супермодель Наталія Гоцій, яка нещодавно розповіла про колишній роман із музикантом Андрієм Хливнюком, знялася в кліпі "Бумбоксу" на пісню "Імперії впадуть".

Причому, як повідомив Хливнюк, Наталія сама запропонувала себе в якості героїні відео, коли послухала пісню.

"Про роль Наталії Гоцій я неодноразово говорив. Без неї кліпу не було б. І він був би зовсім іншим без наших чемпіонів, фехтувальників Влади Харькової та Володимира Станкевича", - зауважив Андрій.

Хливнюк та Гоцій у кліпі б'ються на шпагах у костюмі фехтувальників фото артур радько

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"Від'їжджаючи на концерти, я відправив демо пісні Наталії Гоцій, дуже близькій для мене людині… "Кілька днів слухаю на репіті!" – написала Наталя. Давай абстрагуємося від того, що ти знавець "Бум боксу", скажи, яким ти бачиш кліп? Це має бути екшн, роад-муві, лірична історія?" Я й зараз посміхаюся, згадуючи її відповідь: "Кліп може бути яким завгодно, якщо у кадрі буду я.", - поділився Хливнюк.

"Я зрадів і здивувався, й не міг не спитати - чи впевнена вона? Суперзірка світового масштабу зніматиметься у нашому кліпі?! "Я люблю те, що ви робите, ти ж знаєш, а решта не має значення. Постарайтеся обрати час у вашому та моєму графіку, і я із задоволенням увійду до кадру." І все вийшло", - зазначив лідер "Бумбоксу".

"Шпага та костюм перетворюють – я відчувала себе бійцем, вони посилювали агресію, посилювали внутрішній конфлікт, тому сцени на манежі грати було легко", - каже Гоцій

"За свою кар'єру моделі я брала участь, мабуть, у тисячі зйомок, але в кліпі знімалася вперше. Та ще й у кліпі улюбленого гурту! Звісно, я нервувала. Головним для мене було виправдати довіру Андрія та Стаса, зіграти переконливо та подолати свій внутрішній стрес. Тому що кліп залишиться назавжди. Це маленьке кіно, і тепер я знаю, як його знімають", - розказала Наталія.

Наталя з Андрієм були разом ще торік, але після закінчення роману залишилися добрими друзями

"Цікаво, що хоча буквально все було для мене новим - від спецгриму, який наноситься набагато довше звичайного, до дублів, що повторюються - це не збивало. Навпаки, що більше "ран" з'являлося на моєму тілі, то краще я розуміла, що мені треба робити", - поділилася модель.

"...Сцена в душі… Я думала, що це жарт. Немає жодної проблеми у тому, щоб цілуватися на знімальному майданчику. Ми актори і виконуємо свою роботу, але як зрозуміти, що це не вульгарно? Ну і попри турботу команди - було прохолодно. Але ми впоралися швидко. З першого дублю. Або з другого. Чи третього?.. ", - поділилася враженнями Наталія

""Імперії впадуть" - історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, лишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з'являється в житті іншої як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен здатен пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину чи просто здатися? Кинути зброю та віддатись одне одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку", - розповів про ідею кліпу режисер Стас Гуренко.

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