"Стався надломчик": Сільченко розказала, як ковід розлучив її з чоловіком

Дизайнерка Катя Сільченко вперше поділилася подробицями свого розлучення з бізнесменом Камо Багдасаряном.

Пара була разом 10 років, але не витримала випробування повідом. Про це Катя зізналася у програмі "Світське життя".

"Стався ковід. Ми мешкали у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і в нього через роботу не вийшло приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні і все ж таки поїхати туди. Але я цього теж не зробила. І ми одне до одного не приїхали", - зазначила Сільченко.

Багдасарян має бізнес у Криму, а Сільченко - живе і працює в Києві фото з instagram

"Є історії ковіда, коли люди були в одній квартирі і не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були у різних країнах і не зустрілися", - сказала Катя, певно, забувши, що Крим – це не інша країна.

Попри розлучення, Сільченко підтримує гарні стосунки з батьком своєї доньки Саті і часто з ним спілкується по телефону.

"Це історія світлого суму, тому що я завжди телефоную і кажу: "Ти ж знаєш, що я у тебе є? У тебе немає батьків. У тебе є я, старша донька від першого шлюбу і Саті. Кажу, що не помилилася, коли вийшла за тебе заміж". Коли стався надломчик, я не змогла його склеїти", - поділилася Катерина.

У Каті і Камо є 6-річна доня Саті

Сільченко також наголосила, що її бізнес, який вона започаткувала у шлюбі з Багдасаряном, вони не ділили.

"Мій бізнес починався з моїх 4,5 відкладених тисяч доларів, які я вклала у тканини та швейне виробництво. І він з часом говорив: "Знаєш, я тебе так поважаю. Ти абсолютно селф-мейд жінка. Я кажу, що це напевно найбільш тихе та найбільш мирне розлучення", - підкреслила Катя.

Катя запевняє, що чоловік не допомагав їй починати бізнес

Нагадаємо, Катя та Камо одружилися у 2014-му році після чотирьох років стосунків.