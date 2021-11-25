Дімопулос, Монатік і Дорофєєва вигуляли лахи від Гуччі на прем’єру фільму про нього

24-го листопада прийшла черга Києва дивитися нашумілий фільм Рідлі Скотта про вбивство колишнього керівника будинку моди "Gucci" Мауріціо Гуччі.

Подивитися стрічку "Дім Гуччі", головні ролі в якій зіграли Адам Драйвер, Lady Gaga, Джаред Лето і Сальма Хаєк, завітав ледь не весь столичний бомонд.

Джамала, Надя Дорофєєва, Санта Дімопулос, Діма Монатік, Еліна Світоліна та багато інших селебріті першими побачили довгоочікувану кінопрем’єру.

Monatik прийшов на фільм про Гуччі у куртці від Gucci фото vogue.ua

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Санта Дімопулос теж була вся в Gucci

Надя Дорофєєва загорнулася у шарф від Гуччі

Джамала вирішила не вдягати речі з логотипом Gucci на фільм про нього

Тенісистка Еліна Світоліна

Дизайнерка Олена Рева

Анатолій Анатоліч і Юла втекли від трьох своїх діточок у кіно

Ася Мхітарян

Фаїна Тедеєва

Аня Добриднєва

Нагадаємо, 16-го листопада прем'єра "Дому Гуччі" відбулася у Нью-Йорку, і на ній Lady Gaga з Сальмою Хаєк вразили своїми декольте.