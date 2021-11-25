Дімопулос, Монатік і Дорофєєва вигуляли лахи від Гуччі на прем’єру фільму про нього
Четвер, 25 листопада 2021, 15:19
24-го листопада прийшла черга Києва дивитися нашумілий фільм Рідлі Скотта про вбивство колишнього керівника будинку моди "Gucci" Мауріціо Гуччі.
Подивитися стрічку "Дім Гуччі", головні ролі в якій зіграли Адам Драйвер, Lady Gaga, Джаред Лето і Сальма Хаєк, завітав ледь не весь столичний бомонд.
Джамала, Надя Дорофєєва, Санта Дімопулос, Діма Монатік, Еліна Світоліна та багато інших селебріті першими побачили довгоочікувану кінопрем’єру.
Нагадаємо, 16-го листопада прем'єра "Дому Гуччі" відбулася у Нью-Йорку, і на ній Lady Gaga з Сальмою Хаєк вразили своїми декольте.
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