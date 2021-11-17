У кого відвертіше: Lady Gaga і Хаєк епатували декольте на прем'єрі фільму. ФОТО

16-го листопада у Нью-Йорку відбулась прем’єра фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі". На червоній доріжці з’явився весь акторський склад, проте, мабуть, найбільше уваги було прикуто до акторок Lady Gaga й Сальми Хаєк.

Обидві зірка обрали для виходу сукні, що неабияк підкреслюють апетитні форми.

Gaga була у чорній Giorgio Armani з прозорим верхом, а Хаєк – у синій Cucci з глибоким вирізом, повідомляє Hoower.

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Як відомо, 55-річна Хаєк полюбляє хизуватись своїми принадами. Адже колись вона молилася Богові, аби в неї виросли груди, і її було почуто.

А от 35-річна Gaga довго йшла до прийняття свого тіла. У підлітковому віці дівчинка страждала від булімії та анорексії.

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