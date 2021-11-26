"Україна чудова": Ед Ширан зняв кліп на території КНУ і розхвалив Київ

Британський співак Ед Ширан, який у 2020-му вперше став батьком, зняв новий кліп у Києві. Про це він розповів у своєму Instagram.

Багаторазовий володар Grammy опублікував кадр із майбутнього відео. Виявляється, знімали на території механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.

"Дякую Києве, що прийняв нас. Три ночі зйомок у вашому прекрасному місті, Україна чудова", – написав 30-річний музикант.

Пісня, на яку артист знімав кліп, поки не відома фото instagram@teddysphotos

Українські фоловери співака були приємно здивовані таким фото. В коментарях вони запропонували Ширану нарешті влаштувати концерт у Києві.

Нагадаємо, нещодавно до України навідався і Шон Пенн задля зйомок документального фільму. Також у Києві раніше знімали кліпи американська співачка Майлі Сайрус і британський рок-гурт Coldplay.