Стало відомо, хто переміг у 8 сезоні "Танців з зірками"
28-го листопада відбувся суперфінал восьмого сезону телешоу "Танці з зірками", в якому змагалися три пари.
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай і Анна Кареліна та Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук виконали по три танці: улюблений номер суддів, танець, який обрали глядачі, і фрістайл.
За результатами голосування суддів та глядачів перемога у проєкті дісталася Артуру Логаю з Анною Кароліною. Друге місце посіла Ольга Харлан, а третім став Костянтин Войтенко.
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У своєму Instagram Логай подякував самому собі за те, що не побоявся піти на "Танці" і зміг відкритися новому.
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Нагадаємо, 28-річний Артур Логай відомий ролями у серіалах "Моя улюблена страшко" і "Київ вдень та вночі". Нещодавно він зізнався, що в юному віці намагався накласти на себе руки.
Зараз актор одружений і має сина.
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