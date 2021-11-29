Стало відомо, хто переміг у 8 сезоні "Танців з зірками"

Понеділок, 29 листопада 2021, 08:14

28-го листопада відбувся суперфінал восьмого сезону телешоу "Танці з зірками", в якому змагалися три пари.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай і Анна Кареліна та Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук виконали по три танці: улюблений номер суддів, танець, який обрали глядачі, і фрістайл.

 
Суперфіналісти 8-го сезону "Танців": Логай і Кареліна, Войтенко з Маланчук та Харлан із Дікусаром 

За результатами голосування суддів та глядачів перемога у проєкті дісталася Артуру Логаю з Анною Кароліною. Друге місце посіла Ольга Харлан, а третім став Костянтин Войтенко.

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У своєму Instagram Логай подякував самому собі за те, що не побоявся піти на "Танці" і зміг відкритися новому. 

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Публикация от Артур Логай (@logai.arthur)

Нагадаємо, 28-річний Артур Логай відомий ролями у серіалах "Моя улюблена страшко" і "Київ вдень та вночі". Нещодавно він зізнався, що в юному віці намагався накласти на себе руки. 

Зараз актор одружений і має сина. 


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