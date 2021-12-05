Радник Єрмака Милованов відгуляв весілля з колегою. ФОТО

46-річний ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов одружився зі своєю колегою по Київській школі економіки та VoxUkraine Наталією Шаповал.

Весілля відбулося 4-го грудня у ресторані "Маячок".

Фотографіями з церемонії, яку вів шоумен Тимур Мірошниченко, поділилися у мережі і самі молодята, і їхні гості.

Милованов і Шаповал разом будували Київську школу економіки фото з facebook милованова

Дрескодом весілля були коктейльні сукні для жінок та костюми чи смокінги для чоловіків.

Для радника голови ОП Милованова цей шлюб уже другий

Як зауважив один із гостей свята, усі присутні були вакциновані.

Сегодня (внезапно!) случилась свадьба Тимофей Милованов. Совет да любовь, как принято говорить!))) Красивая и счастливая пара. Все люди вакцинированы, если что) Posted by Евгений Шевченко on Saturday, December 4, 2021

Декор весілля був новорічний

Posted by Дарина Марчак on Sunday, December 5, 2021

Фото та відео з Facebook