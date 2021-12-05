Радник Єрмака Милованов відгуляв весілля з колегою. ФОТО
5 грудня 2021, 16:49
46-річний ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов одружився зі своєю колегою по Київській школі економіки та VoxUkraine Наталією Шаповал.
Весілля відбулося 4-го грудня у ресторані "Маячок".
Фотографіями з церемонії, яку вів шоумен Тимур Мірошниченко, поділилися у мережі і самі молодята, і їхні гості.
Дрескодом весілля були коктейльні сукні для жінок та костюми чи смокінги для чоловіків.
Як зауважив один із гостей свята, усі присутні були вакциновані.
Сегодня (внезапно!) случилась свадьба Тимофей Милованов. Совет да любовь, как принято говорить!))) Красивая и счастливая пара. Все люди вакцинированы, если что)Posted by Евгений Шевченко on Saturday, December 4, 2021
Posted by Дарина Марчак on Sunday, December 5, 2021
Фото та відео з Facebook
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