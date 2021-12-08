"Хочу пожити як нормальна людина": Раян Рейнолдс пояснив, чому перестав зніматися

Канадський актор Раян Рейнолдс вирішив зробити паузу в своїй акторській кар'єрі. Таке рішення 45-річна зірка прийняв заради своїх із Блейк Лайвлі трьох доньок: Джеймс, Інес та Бетті.

Про це повідомляє People.

Як пояснив Раян, він уже й так знявся в багатьох фільмах, тож тепер не бажає пропускати дитинство власних нащадків через постійні роз'їзди та велику кількість роботи.

Взяту ним паузу в акторській кар'єрі Раян називає "шабатом" фото afp з сайту getty images

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"Хочу пожити як нормальна людина", - зазначив актор.

"Хочу, щоби в моїх дітей був нормальний розпорядок. Багато років було так, що коли моя дружина Блейк знімається, не знімаюся я і лишаюся з дітьми, і навпаки. Ми, так би мовити, міняємося. Ми ніколи не працювали одночасно. Але ми завжди були не вдома. Тож діти теж були не вдома", - поділився Рейнолдс.

Тепер же, коли Джеймс 6 років, Інес 5, а Бетті 2, існувати в такому режимі родині стало складніше.

"Тепер вони у школі, в них такий-сякий нормальний розпорядок. Я вважаю, це дуже важливо для їхнього розвитку, і мені дуже подобається бути присутнім татом. Мені дуже подобається відвозити їх до школи вранці, подобається їх забирати", - сказав актор.

Як і багато батьків по всьому світі, Раян не був у захваті від дистанційки під час карантину. Але дещо хороше в ній теж бачить.

"Я точно не сумуватиму за школою по Zoom, але це було справді чудово - розуміння та наочне уявлення про справжнє повсякденне життя моїх дітей, і для моєї дружини теж", - пояснив Рейнольдс.

Як відомо, і Раян, і Блейк виросли в багатодітних сім'ях, тож від початку хотіли кількох нащадків. Рейнолдс в ідеалі бажав би мати дев'ятьох.

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