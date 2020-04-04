Надіти футболку в стійці на руках: Джилленхол і Логунова впоралися з челленджем, а Рейнолдс - ні. ВІДЕО

Субота, 4 квітня 2020, 11:04

Важливою частиною соціального життя в умовах карантину нині стали різноманітні флешмоби та інтернет-челенджі, якими, зокрема, розважаються й зірки.

Наприклад, "Людина-павук" Том Холланд вигадав досить складне завдання: надягти футболку, стоячи в стійці на руках.

Заввиграшки впорався з цим його колега Джейк Джилленхол. А ще телеведуча Поліна Логунова.

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Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 3 Апр 2020 в 7:11 PDT

Актор Раян Рейнолдс, якого номінував Том, відреагував коротко: "Ні".

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