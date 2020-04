Надіти футболку в стійці на руках: Джилленхол і Логунова впоралися з челленджем, а Рейнолдс - ні. ВІДЕО

Важливою частиною соціального життя в умовах карантину нині стали різноманітні флешмоби та інтернет-челенджі, якими, зокрема, розважаються й зірки.

Наприклад, "Людина-павук" Том Холланд вигадав досить складне завдання: надягти футболку, стоячи в стійці на руках.

Заввиграшки впорався з цим його колега Джейк Джилленхол. А ще телеведуча Поліна Логунова.

Sorry I'm late to our Zoom meeting, I was watching Jake Gyllenhaal put on a shirt while in a handstand. pic.twitter.com/UIlV5Wihyv