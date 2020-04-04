Надіти футболку в стійці на руках: Джилленхол і Логунова впоралися з челленджем, а Рейнолдс - ні. ВІДЕО
Важливою частиною соціального життя в умовах карантину нині стали різноманітні флешмоби та інтернет-челенджі, якими, зокрема, розважаються й зірки.
Наприклад, "Людина-павук" Том Холланд вигадав досить складне завдання: надягти футболку, стоячи в стійці на руках.
Заввиграшки впорався з цим його колега Джейк Джилленхол. А ще телеведуча Поліна Логунова.
Sorry I'm late to our Zoom meeting, I was watching Jake Gyllenhaal put on a shirt while in a handstand. pic.twitter.com/UIlV5Wihyv— MTV (@MTV) April 2, 2020
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Актор Раян Рейнолдс, якого номінував Том, відреагував коротко: "Ні".
Ryan Reynolds gives a very appropriate response after being tagged in Tom Holland's strenuous IG fitness challenge 😬— Fandom (@getFANDOM) April 2, 2020
(via @VancityReynolds) pic.twitter.com/m792TGd1vD
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