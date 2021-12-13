Під Коррупцию з однопартійцями: як Палиця у Буковелі день народження гуляв

Народний депутат і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця 10-го грудня святкував 49-й день народження.

Як повідомляє Telegram-канал Шептун, гуляння на честь іменинника відбулися у Буковелі.

Серед гостей Палиці були його однопартійці, зокрема подружжя Віолетта та Сергій Лабазюки.

Саме пані Лабазюк і виклала в сторі відео святкування, гостей якого розважав Міша Крупін із гуртом "Коррупция".

Сам Палиця, на жаль, фото та відео з дня народження не викладав.

Як відомо, депутат розлучився зі своєю дружиною Оксаною ще у 2002-му році, але, судячи зо всього, розлучення було фіктивним.