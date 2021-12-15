Три хлопчика, три дівчинки: ФОТО багатодітної родини боксера Тайсона Ф'юрі замилували мережу
Британський боксер Тайсон Ф'юрі встигає не лише давати прочухана своїм суперникам на рингу, а і бути турботливим багатодітним татусем. У 33-річного багаторазового чемпіона світу в важкій ваговій категорії та його дружини Періс шестеро нащадків.
Усю велику родину на відпочинку в Флориді жінка показала в Instagram.
Cтаршій дівчинці подружжя, Венесуелі 12 років. Далі йдуть 9-річний Принц Джон Джеймс, 4-річні Принц Тайсон Ф'юрі ІІ та Валенсія Амбер, 2-річний Принц Адоніс Амазія та Атіна, яку тато зве просто Тіною. Крихітці 4 місяці.
Як пише The Daily Mail, Тайсон і Періс разом пройшли через непрості випробування. Кілька років тому спортсменові діагностували біполярний розлад особистості. Він боровся з депресією, алкогольною та наркотичною залежністю. Як зізналася дружина, діагноз став для неї полегшенням, адже вона вже подумувала про розлучення.
"Ми більше не задавалися питаннями, чи щось не так. Демони переслідували його з юного віку. Стало значно простіше прийняти те, через що він проходить... Він не є поганим чи егоїстом тому, що так хоче - насправді це була його хвороба", - поділилася 32-річна Ф'юрі в своїх мемуарах.
Як зазначає The Mirror, Тайсонові було 17, а Періс - 15, коли вони познайомилися. Як розказувала жінка, майбутній чоловік їй тоді бовкнув, що вона схожа на ляльку Сінді, а вона засмутилася, бо Сінді - це "другорядна Барбі". Тим не менш, того ж року вони почали зустрічатися. Оскільки обоє належали до віруючих католицьких сімей, інтимних стосунків не мали аж до самого весілля, що відбулося в 2008-му.
Фото з Instagram Тайсона та Періс Ф'юрі