Три хлопчика, три дівчинки: ФОТО багатодітної родини боксера Тайсона Ф'юрі замилували мережу

Британський боксер Тайсон Ф'юрі встигає не лише давати прочухана своїм суперникам на рингу, а і бути турботливим багатодітним татусем. У 33-річного багаторазового чемпіона світу в важкій ваговій категорії та його дружини Періс шестеро нащадків.

Усю велику родину на відпочинку в Флориді жінка показала в Instagram.

У 33-річного Тайсона та 32-річної Періс троє синів і троє доньок

Cтаршій дівчинці подружжя, Венесуелі 12 років. Далі йдуть 9-річний Принц Джон Джеймс, 4-річні Принц Тайсон Ф'юрі ІІ та Валенсія Амбер, 2-річний Принц Адоніс Амазія та Атіна, яку тато зве просто Тіною. Крихітці 4 місяці.

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Родина відпочиває у Флориді

Як пише The Daily Mail, Тайсон і Періс разом пройшли через непрості випробування. Кілька років тому спортсменові діагностували біполярний розлад особистості. Він боровся з депресією, алкогольною та наркотичною залежністю. Як зізналася дружина, діагноз став для неї полегшенням, адже вона вже подумувала про розлучення.

На жаль, двох ненароджених діток подружжя втратило

"Ми більше не задавалися питаннями, чи щось не так. Демони переслідували його з юного віку. Стало значно простіше прийняти те, через що він проходить... Він не є поганим чи егоїстом тому, що так хоче - насправді це була його хвороба", - поділилася 32-річна Ф'юрі в своїх мемуарах.

Як зазначає The Mirror, Тайсонові було 17, а Періс - 15, коли вони познайомилися. Як розказувала жінка, майбутній чоловік їй тоді бовкнув, що вона схожа на ляльку Сінді, а вона засмутилася, бо Сінді - це "другорядна Барбі". Тим не менш, того ж року вони почали зустрічатися. Оскільки обоє належали до віруючих католицьких сімей, інтимних стосунків не мали аж до самого весілля, що відбулося в 2008-му.

На цьому фото Тайсону 17, а Періс 16

Дівчинка Фіна народилася в пари в серпні

Викладаючи це фото, Ф'юрі зазначив, що дружина його вб'є, адже на ній його футболка і шорти

Фото з Instagram Тайсона та Періс Ф'юрі