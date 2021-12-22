Динамівець Сидорчук стане татом учетверте. ФОТО
22 грудня 2021, 10:05
30-річний капітан "Динамо" Сергій Сидорчук оголосив, що стане татом учетверте.
Під час відпочинку на Мальдівах спортсмен показав фото з пляжу, на яких уже добре видно животик його вагітної дружини Ані.
"Там де народжується нове життя, кохання житиме вічно", - написав Сергій.
"Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр тут, на нашому улюбленому острові❤ Все сталося випадково, як і планувалося Серіком. Люблю тебе і вже в очікування хто там", - написала дружина Сидорчука.
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До речі, також на Мальдівах нині відпочиває колега Сидорчука, Артем Довбик із дружиною.
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