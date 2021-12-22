Динамівець Сидорчук стане татом учетверте. ФОТО

22 грудня 2021, 10:05

30-річний капітан "Динамо" Сергій Сидорчук оголосив, що стане татом учетверте.

Під час відпочинку на Мальдівах спортсмен показав фото з пляжу, на яких уже добре видно животик його вагітної дружини Ані.

"Там де народжується нове життя, кохання житиме вічно", - написав Сергій.

 
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фото з instagram

"Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр тут, на нашому улюбленому острові❤ Все сталося випадково, як і планувалося Серіком. Люблю тебе і вже в очікування хто там", - написала дружина Сидорчука.

 
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фото з instagram
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Публикация от Sydorchuk Sergey5️⃣ (@sydorchuksergey)

До речі, також на Мальдівах нині відпочиває колега Сидорчука, Артем Довбик із дружиною.


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