Довбик із дружиною в бікіні злилися в поцілунку на Мальдівах. ФОТО
21 грудня 2021, 11:31
Футболіст збірної України з футболу Артем Довбик повіз свою дружину Юлю у романтичну відпустку на Мальдіви.
І хоча спортсмен не спамить фотографіями з райських пляжів, одну світлину з коханою все ж таки виклав.
Звісно ж, на фото дружина Артема – в купальнику, з ефектного ракурсу та ще й у момент пристрасного поцілунку.
Нагадаємо, про дружину Довбика відомо небагато. Пара разом понад 4 роки, а побралися вони в липні 2020-го. Дітей не мають.
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