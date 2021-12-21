Довбик із дружиною в бікіні злилися в поцілунку на Мальдівах. ФОТО

Футболіст збірної України з футболу Артем Довбик повіз свою дружину Юлю у романтичну відпустку на Мальдіви.

І хоча спортсмен не спамить фотографіями з райських пляжів, одну світлину з коханою все ж таки виклав.

Звісно ж, на фото дружина Артема – в купальнику, з ефектного ракурсу та ще й у момент пристрасного поцілунку.

Фанати Довбика у захваті від фото

Своїм пресом Артем теж не забув посвітити

Нагадаємо, про дружину Довбика відомо небагато. Пара разом понад 4 роки, а побралися вони в липні 2020-го. Дітей не мають.