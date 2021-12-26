Нова Надя: Савченко вразила вечірнім луком із декольте та розказала, чи закохана

Колишня народна депутатка Надія Савченко у вечірніх сукнях не лише купається, але й позує перед камерами.

Рідкісними знімками вона поділилася у своєму Facebook. У фотосеті Надія приміряла нетипові для себе образи. Також Савченко дала інтерв’ю, у якому, зокрема, розповіла про зміни іміджу.

Надю просто не впізнати фото facebook@nadiasavchenko

"Яких кольорів я тільки не була… Вивела в платинову блондинку, таку, майже перламутрову… червоних відтінків, усіляких бордових, баклажанних. Потім до такого синьо-чорного. Кольори змінювала швидко… 2 рази в тиждень", – зізналася Надія.

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За словами колишньої депутатки, до таких образів треба лише "відповідний бал"

Екснардепка також похвалилася, що наразі має в гардеробі 4-5 суконь.

Сукні в арсеналі Савченко "більш прості та строгі"

Окрім цього вона відверто зізналася, що не зустрічається поки ні з ким.

"Коханням (серце – ред.) не зайнято. В нашому світі зараз взагалі мало кохання", – сказала вона.

Після фотосету прихильників побільшає

У таких образах Савченко почувається незвично. Адже вони вимагають, за її власними словами, "відповідної поведінки та вміння тримати себе в руках".

Наді таки пасують глибокі декольте

Щодо повернення в політику, то колишня депутатка не виключає такої можливості.

"Коли буду бачити, що є шанс повернути державі суверенітет. Або коли буде край такий, що держава вже от-от на грані", – сказала вона.

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