Купання червоної Наді: Савченко в сукні занурилася у Північний Льодовитий океан. ВІДЕО
12 лютого 2020, 12:40
Надія Савченко продовжує вже традиційне купання в платтях у різних куточках світу.
У її біографії є смарагдове занурення у Балтійське море та бірюзове – в Адріатичне. А тепер ще й додалося червоне купання у крижаних водах Північного Льодовитого океану.
На цей крок відчайдушна Надія наважилася під час подорожі до Ісландії. Відео вона виклала у своєму Facebook.
Фото і відео з Facebook
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