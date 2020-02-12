Купання червоної Наді: Савченко в сукні занурилася у Північний Льодовитий океан. ВІДЕО

Надія Савченко продовжує вже традиційне купання в платтях у різних куточках світу.

У її біографії є смарагдове занурення у Балтійське море та бірюзове – в Адріатичне. А тепер ще й додалося червоне купання у крижаних водах Північного Льодовитого океану.

На цей крок відчайдушна Надія наважилася під час подорожі до Ісландії. Відео вона виклала у своєму Facebook.

Савченко показала, наскільки загартована. І сукню підібрала таку, щоб гарно виглядала на тлі холодних відтінків океану

Добре, що хоч містом Надя розгулювала у теплому одязі

Фото і відео з Facebook

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