Передноворічна халепа: яхта американського мільйонера випадково потопила танкер
Закінчення 2021-го року надовго запам'ятається американському мультимільйонерові Дж.Р. Рідінгеру. А ще власникам та екіпажу танкера Tropic Breeze, що затонув коло Багамських островів після того, як у його корму врізалася супер'яхта Utopia IV.
Вона належить Рідінгеру і коштує 51 мільйон доларів.
Про інцидент, що стався в передріздвяний вечір, пише Page Six.
Як повідомили місцевим ЗМІ представники компанії-власника танкера, удар був "катастрофічної сили". Екіпаж урятувала інша супер'яхта, що перебувала неподалік. Але сердешний Tropic Breeze тепер лежить на океанському дні на глибині приблизно 600 метрів. Загрози забруднення довкілля начебто нема.
Наскільки сильно постраждала від зіткнення Utopia IV, і чому воно, власне, сталося, невідомо. Представники Рідінгера поки коментарів із цього приводу не дають. Також невідомо, чи перебували на той момент на судні сам Дж.Р. та його дружина Лорен.
Нагадаємо, цього літа Дженніфер Лопес орендувала для святкування свого дня народження яхту Ріната Ахметова.