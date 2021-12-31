Передноворічна халепа: яхта американського мільйонера випадково потопила танкер

Закінчення 2021-го року надовго запам'ятається американському мультимільйонерові Дж.Р. Рідінгеру. А ще власникам та екіпажу танкера Tropic Breeze, що затонув коло Багамських островів після того, як у його корму врізалася супер'яхта Utopia IV.

Вона належить Рідінгеру і коштує 51 мільйон доларів.

Про інцидент, що стався в передріздвяний вечір, пише Page Six.

Utopia IV мільярдера Дж.Р. Рідінгера врізалася в танкер і потопила його фото з instagram

Як повідомили місцевим ЗМІ представники компанії-власника танкера, удар був "катастрофічної сили". Екіпаж урятувала інша супер'яхта, що перебувала неподалік. Але сердешний Tropic Breeze тепер лежить на океанському дні на глибині приблизно 600 метрів. Загрози забруднення довкілля начебто нема.

Невдобно получилось... фото з Instagram

Наскільки сильно постраждала від зіткнення Utopia IV, і чому воно, власне, сталося, невідомо. Представники Рідінгера поки коментарів із цього приводу не дають. Також невідомо, чи перебували на той момент на судні сам Дж.Р. та його дружина Лорен.

Інтер'єр від Hermes та Armani, джакузі та басейн зі скляним дном - в Utopia IV є власний Instagram

Дж.Р. та Лорен - затяті яхтсмени фото з instagram

Нагадаємо, цього літа Дженніфер Лопес орендувала для святкування свого дня народження яхту Ріната Ахметова.