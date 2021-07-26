Daily Mail: Лопес відсвяткувала свій день народження на яхті Ахметова. ФОТО

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес днями відзначила свій 52-ий день народження, гайнувши на Французьку Рив'єру разом із актором Беном Аффлеком.

Подейкують, лакшері-локацією для святкування стала 6-палубна яхта Valerie, що належить олігархові Рінату Ахметову.

Розкішна Джей Ло відсвяткувала 52-річчя на розкішній яхті фото з instagram лопес

Судно, яке коштує 130 мільйонів доларів, зараз продається та здається в оренду через сайт Dynamiq Brokerage. Про це повідомляє The Daily Mail.

Яхта Valerie продається та здається в оренду фото з сайту Dynamiq Brokerage

Valerie було побудовано в 2011-му та відремонтовано в 2019-му році. Вона має дев'ять кают, прикрашений мозаїкою хамам, спортивну залу з панорамним видом, приміщення для масажу і б'юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі та 6-метровий басейн. Відкриту обідню зону прикрашає фонтан із підсвіткою.

У яку суму іменинниці обійшлося перебування на яхті Ахметова, невідомо. Одначе сам лише переліт до Сен-Тропе приватним літаком коштував близько 200 тисяч доларів.

The Daily Mail називає власником судна Ріната Ахметова

До слова, збіг це або ні, але на одній із сусідніх яхт саме в цей час вирішив відпочити екснаречений Дженніфер, Алекс Родрігес. Як зазначає видання, компанію йому склали жіночки у бікіні.

Нагадаємо, до свого 52-річчя Лопес приурочила і підтвердження свого роману з Аффлеком. Артистка зробила це без слів, просто палким поцілунком.

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