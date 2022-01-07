58-річний Ніколас Кейдж стане багатодітним батьком

Американський актор Ніколас Кейдж стане татусем утретє. На малюка очікує молода дружина зірки, Ріко Шибата.

Радісну новину речник пари повідомив Entertainment Tonight.

Для Ріко майбутня дитина буде першою. У Ніколаса, як відомо, є 31-річний син Вестон від стосунків із актрисою Крістіною Фултон та 16-річний Кал-Ел від одного з попередніх шлюбів. Нагадаємо, Шибата - п'ята офіційна дружина Кейджа.

Ріко народить Ніколасові третього нащадка фото getty images

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До слова, нещодавно Кейдж розказав виданню, як починався їхній роман.

"Ми познайомилися в Японії, і коли я зустрів її, то подумав, що вона прекрасна. У нас було багато спільного. Вона теж любить тварин, тож я її запитав: "У тебе є якісь хатні тваринки?" І вона сказала: "Так, у мене є білки-летяги." У неї було дві сумчасті летяги... Я подумав: "Ось воно. Щось може вийти", - пригадав актор.

Заручилися Ніколас із Ріко по FaceTime, а в лютому 2021-го зіграли весілля в Вегасі. До вівтаря наречена вирушила в традиційному тришаровому кімоно.

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