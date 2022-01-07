Зеленський у шоломі спустився з гори з привітанням. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський оригінально привітав українців з Різдвом.
Він записав відео, спускаючись з гори у Буковелі.
"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати. Наші люди. Наша дивовижна Україна", - сказав Зеленський, їдучи, судячи зо всього, на борді.
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Перша леді Олена Зеленська, яка зараз не в Україні, привітала з Різдвом раніше за свого чоловіка, 6-го січня ввечері.
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А поки президент катався на борді, у мережі кепкували з відео, на якому начебто його кортеж зіштовхнувся на слизькому спуску. Утім, врешті виявилося, що ця троща ніяк не стосується президента України, а взагалі відбулася в Куршевелі. Відео зняла блогерка Ольга Зуйкова, яка врешті і повідомила про фейк у своєму Instagram.
Кортеж Зеленського у Буковелі. Які ж вони смішні телепні.Posted by Мирослав Гай on Thursday, January 6, 2022
Нагадаємо, у Буковелі президент перебуває з 4-го січня. Його там вже бачили під час обіду з Єрмаком та з карафкою в руці.
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