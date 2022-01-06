Президент на розливі: Зеленського з Єрмаком заскочили за обідом у Буковелі. ФОТО

Президента Володимира Зеленського сфотографували у Буковелі під час обіду у компанії Андрія Єрмака у звичайному кафе, поряд із іншими туристами.

Фото гаранта з карафкою в руці оприлюднив Цензор.нет.

Хто ще був за столом Зеленського – невідомо. Що саме розливав президент – можна лише здогадуватися. Хоча судячи з розміри посудини – це могла бути горілка.

Хоча, у червні 2020-го Зеленський розказував УП, що полюбляє вино, а от горілку та віскі не любить і ніколи не напивається.

Що Зеленський та Єрмак пили і з ким - ось в чому питання :) фото цензор.нет

А поки президент проводить час у Карпатах, його дружина з дітьми полетіли відпочивати. Куди саме, поки що достеменно невідомо, але, за даними джерел УП, перший їхній рейс 5-го січня був до Стамбула.

Нагадаємо, у листопаді президента з головою його офісу бачили у пабі під час перегляду футбольного матчу.