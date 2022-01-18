Wellboy, Аліна Паш та Laud: стало відомо, хто побореться за право представити країну на Євробаченні-2022

17-го січня було оголошено імена артистів, які цього року візьмуть участь у Національному відборі на Євробачення-2022.

Лонгліст із 27-ми учасників оприлюднили в Instagram Суспільного.

Серед конкурсантів такі добре відомі зірки, як Wellboy, Alina Pash, Laud та Laura Marti.

Наступного тижня буде визначено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

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Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12-го лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, Євробачення-2022 відбудеться 10, 12 та 14 травня в італійському місті Турин.

Фото з Instagram Wellboy та Alina Pash