Стало відомо, де і коли відбудеться Євробачення-2022
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:01
За проведення міжнародного конкурсу Євробачення-2022 змагалися кілька італійських міст, серед яких врешті обрали Турин.
Про це 8-го жовтня повідомили офіційні соцмережі конкурсу.
Також стало відомо, що наступне Євробачення пройде 10, 12 та 14-го травня.
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Нагадаємо, у Євробаченні-2021 переміг італійський гурт Maneskin. Україна посіла 5 місце.
Фото з Instagram
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