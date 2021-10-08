Стало відомо, де і коли відбудеться Євробачення-2022

За проведення міжнародного конкурсу Євробачення-2022 змагалися кілька італійських міст, серед яких врешті обрали Турин.

Про це 8-го жовтня повідомили офіційні соцмережі конкурсу.

Також стало відомо, що наступне Євробачення пройде 10, 12 та 14-го травня.

View this post on Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Нагадаємо, у Євробаченні-2021 переміг італійський гурт Maneskin. Україна посіла 5 місце.

Фото з Instagram