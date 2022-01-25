Модний виїзд: донька принцеси Монако верхи на коні взяла участь у показі Chanel у Парижі. ФОТО

Подіумами Паризького тижня моди щороку крокує незліченна кількість прегарних ніжок найвідоміших моделей світу. Аж ось проскакав і кінь. Донька принцеси Монако Кароліни, 35-річна Шарлотта Казірагі взяла участь у показі, ефектно проїхавшись верхи.

На онуці Грейс Келлі було вбрання від Chanel, амбасадоркою якого вона є, пише The Daily Mail.

Шарлотта Казірагі проскакала подіумом Паризького тижня моди фото getty images

Як відомо, Казірагі, яка раніше співпрацювала з Guccі та YSL - письменниця, журналістка, бізнесвумен і кінна спортсменка. Вона стоїть 11-ою в черзі до трону Монако, але титулу не має.

Онука Грейс Келлі - 11-та в черзі до трону фото getty images

Шарлотта - обличчя Chanel фото getty images

"Я не принцеса. Моя мати - так, але не я. Я - племінниця голови держави. У цьому статусі я маю деякі представницькі обов'язки, але нічого дуже обтяжливого чи видатного", - говорила Шарлотта якось у інтерв'ю Vogue, пише Vanity Fair.

Нагадаємо, кілька років тому Казірагі приписували роман із Бредом Піттом.

Як відомо, після чинного князя Монако Альбера трон успадкує його син Жак, попри те, що він на декілька хвилин молодший за свою сестру Габріелу.

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