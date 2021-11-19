"Фізичне та емоційне виснаження": князь Монако повідомив про госпіталізацію 43-річної дружини

Княгиню Монако Шарлін госпіталізували через фізичне та емоційне виснаження. Про це повідомив її чоловік, князь Альбер II.

Монарх зробив розлогу заяву, щоби розвіяти можливі чутки навколо нового "зникнення" своєї дружини. Адже Шарлін менш ніж два тижні тому повернулася до Монако після кількамісячної відсутності, зокрема пропустивши 10-ту річницю весілля.

Шарлін госпіталізували фото з facebook князя монако

"Я знаю, що ходять чутки, тому дозвольте мені сказати: це – не Covid. І це не має відношення до раку. Це – не питання особистих стосунків. І якщо ви хочете обговорити іншу спекулятивну тему, то це не пов'язано з пластичною хірургією або доглядом за обличчям", - цитує Альбера People.

Правитель пояснив, що вже деякий час Шарлін погано спала, майже не їла та сильно схудла.

"Вона була відверто виснажена фізично та емоційно. Шарлін не могла повернутись до виконання службових обов'язків, звичайного життя чи навіть сімейного життя", – розповів Альбер.

Цим фото палац поділився в соцмережах на початку листопада, коли княгиня нарешті повернулася в Монако. Як з'ясувалося, ненадовго

Він наголосив, що рішення звернутися по допомогу до фахівців було спільним. А найбільш імовірною причиною теперішнього стану Шарлін назвав низку операцій, що перенесла його дружина за останні шість місяців у Південній Африці.

Як відомо, навесні, під час перебування в ПАР, у княгині виявили серйозну ЛОР-інфекцію, лікування якої тривало понад півроку. Не обійшлося без ускладнень, а подорожувати літаком пацієнтка не могла. На початку листопада вона повернулася до Монако. Проте не з'явилась на публіці і пропускала офіційні заходи.

63-річний князь Альбер не уточнив, де саме надають допомогу Шарлін. Він попросив громадськість поважати приватність своєї сім’ї й дати дружині час, щоб відпочити. З цих міркувань родина обрала заклад поза межами князівства.

Монарх запевнив, що він та діти, 6-річні Габріела Тереза Марі та Жак Оноре Реньє, відвідають Шарлін, щойно отримують дозвіл від медиків. Проте коли це буде, він наразі сказати не може. Імовірно, мова йде про кілька тижнів.

Нагадаємо, Альбер ІІ і колишня плавчиня Шарлін Віттсток одружилися в 2010-му після 2 років стосунків. Для князя це перший офіційний шлюб, але крім двійнят Габріели та Жака в нього є ще двоє позашлюбних дітей.

Як відомо, князеві вже не вперше доводиться заспокоювати громадськість та запевняти, що в них із Шарлін усе добре. Ходили чутки, що перед весіллям щаслива наречена тричі намагалася тікати від Альбера.

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