"Батько наш – Бандера": Сердючка з мамою під час концерту здивували патріотичним хітом. ВІДЕО

Здається, епатувати публіку кожний раз, як перший – справжній талант Вєрки Сердючки. Під час виступу на новорічному концерті "Дизель шоу", який проходив у Палаці "Україна", зірка влаштувала справжній перформанс, виконавши не лише два свої хіти, а і фрагмент відомої пісні "Батько наш - Бандера".

"Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати", - заспівала артистка після того, як отримала квіти від маленької фанатки.

В свою чергу, зал підтримав виконавицю гучними оплесками і підспівуванням.

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Як повідомили Дизель Шоу, Сердючка обрала цю пісню невипадково.

"Дуже символічно, що мені 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років", - сказала зірка за лаштунками концерту.

Нагадаємо, торік Андрій Данилко (справжнє ім’я артиста) разом з мамою втрапили на перші шпальти українських ЗМІ. Артистів звинуватили у тому, що вони буцімто побували у Москві на святкуванні дня народження Андрія Малахова.