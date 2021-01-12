ЗМІ за старим фото "відправили" Данилка до Москви на день народження Малахова

Шоумен Андрій Данилко та його незмінна творча партнерка, "мама Сердючки" Інна Білоконь 12-го січня втрапили на перші шпальти українських ЗМІ. Артисти буцімто побували у Москві на святкуванні дня народження Андрія Малахова, ведучого пропагандистського "Первого канала".

Спойлер: насправді ні.

Приводом для ажіотажу стало фото, опубліковане в Instagram російським співаком Прохором Шаляпіним. Своїм дописом він привітав Малахова з 49-річчям.

"Андрій Данилко поїхав до Москви на день народження Малахова" - схожими заголовками зарясніли сьогодні ЗМІ скріншот із instagram шаляпіна

Одначе груповий знімок, оприлюднений Прохором, не є свіжим. Він уже з'являвся в Instagram артиста в 2017-му році.

Андрій Данилко справді зустрічався з Малаховим та Шаляпіним. Але вчора на його дні народження не гуляв

Нагадаємо, Вєрка Сердючка в останні роки кілька разів виступала у Росії "на приватні запрошення". Зокрема в 2018-му під її хіти витанцьовувала на афтепаті "Нової хвилі" в Сочі дружина російського експрем’єра Світлана Медведєва.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Данилко розповів про прощальний тур, російські корпоративи та дорослу Сердючку

Сердючка і Dolce&Gabbana: Як російська багатійка Амінова 40-річчя в Мілані гуляла