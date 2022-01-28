"Бл*дь, дуже боляче": Денисенко показала своє перше цвяхостояння. Обережно, ВІДЕО

Акторка Наталка Денисенко підтримала новий зірковий тренд стояння на цвяхах і поділилася своїм першим досвідом.

Зірка серіалу "Кріпосна" опублікувала відео і розповіла про свої відчуття від процедури на сторінці в Instagram.

"Вчора я встала на цвяхи на 40 хвилин. Давно вже чула про цю практику та її цікаві результати і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося у тисячі разів болючіше, ніж я могла собі уявити ", - написала Наталка.

Обережно, нецензурна лексика:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Ноги Денисенко після 40-хвилинного цвяхостояння Фото з Instagram NATALKA_DENISENKO

"Коли я тільки ступила, перші хвилини я кричала і матюкалася, гнівалася, викрикувала, що незручно поставила ногу і не зможу цього зробити. Потім у мене почалася паніка, мене трусило і я не могла заспокоїтися. Я казала, що я нічого не хочу, я слабачка і більше не можу… Річ у тім, що коли сотня голок впивається у стопу одночасно, мозок сприймає це як "смертельну рану" і сигналізує тілу рятуватися, злізати. Але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації", - розповіла акторка.

За словами Денисенко, така процедура заспокоює розум і трансформує біль у спокій.

Останнім часом "цвяхостояння" стає все більш популярним серед зірок. Не стала винятком і співачка Тіна Кароль, яка колись теж спробувала навчитися по-іншому ставитися до болю.