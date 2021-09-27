Це боляче: боса Кароль стала на цвяхи. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль стала на цвяхи.

Зірка оприлюднила відео, в якому показала, як робить це вперше.

"Це моя трансформація в спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією - стійкою на цвяхах, до якої я прийшла в цьому році", - написала Кароль.

Кароль вчиться по-іншому ставитися до болю

"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болючим. Я поки ще тільки починаю", - додала Тіна.

Нагадаємо, нещодавно Кароль показувала, як у цьому ж яскравому трико стрибала на скакалці.