Це боляче: боса Кароль стала на цвяхи. ВІДЕО
27 вересня 2021, 13:21
Співачка Тіна Кароль стала на цвяхи.
Зірка оприлюднила відео, в якому показала, як робить це вперше.
"Це моя трансформація в спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією - стійкою на цвяхах, до якої я прийшла в цьому році", - написала Кароль.
"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болючим. Я поки ще тільки починаю", - додала Тіна.
@tinakarol
Кто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? 👇🏻#трансформациявспорте #тинакароль♬ Девочка - Тина Кароль
Нагадаємо, нещодавно Кароль показувала, як у цьому ж яскравому трико стрибала на скакалці.
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