Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Віннік показалася на тлі Батьківщини-Матері на підтримку України

Канадська акторка українського походження Кетрін Вінннік, відома за роллю Лагерди у серіалі "Вікінги", підтримала Україну на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Зірка опублікувала світлину в Instagram на тлі монументу "Батьківщина-Мати".

"Я – за батьківщину, Україно", – написала Кетрін.

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Не лише українські фани акторки оцінили її пост у коментарях. Колеги Віннік по серіалу "Вікінги", а також користувачі з інших країн по усьому світу доєдналися до зірки.

Бабусі та дідусі Кетрін родом із Західної України, зокрема, Львівщини та Тернопільщини. Батьки ж дівчини народилися у Німеччині та емігрували до Канади. У дитинстві Кетрін спілкувалася українською мовою, а також належала до скаутської організації "Пласт".

Крім "Вікінгів", серед найвідоміших робіт акторки трилер "Захисник" із Ліамом Нільсоном й науково-фантастичний вестерн "Темна вежа" з Ідрісом Ельбою та Метью Макконахі.

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