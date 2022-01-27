"Снєжа, ти їб*нулася?": Єгорова у мережі заявила, що підтримує Путіна. ОНОВЛЕНО

Телеведуча і актриса Сніжана Єгорова, яка колись давно мріяла переїхати до США, струсонула мережу заявою про те, що підтримує Володимира Путіна.

У своєму Facebook багатодітна мати оприлюднила пост, в якому заявила, що час повернути в Україну здоровий глузд.

До свого посту Єгорова прикріпила посилання на пропагандистську програму з російського телеканала, де йдеться про те, як США всіх обманює.

Реклама:

Однією з перших на пост Сніжани відреагувала дизайнерка Ольга Навроцька.

"Снєжа, ти їбанулася?", - запитала Ольга у коментарях.

Майже всі коментарі під постом подібного характеру

Пізніше Єгорова відповіла Навроцькій у коментарях.

Як відомо, Єгорова ще у 2013-му році казала, що Україна перетворюється на бананову республіку, і дуже хотіла емігрувати до Америки. Саме через це вона тоді почала сваритися з чоловіком Антіном Мухарським, з яким врешті зі скандалами розійшлася.

Вже у 2020-му Сніжана називала сучасних українських героїв селюками та рагулями і виступала на захист російської мови.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Єгорова з дітьми зустріла весну на Голлівудських пагорбах. ФОТО

Єгорова Порошенку: Зупиніть це телевізійне кілерство та захистіть мене

Єгорова не хоче, щоб Мухарський говорив з дітьми українською. ВІДЕО