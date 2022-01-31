"Космічна та розсудлива мати": Байрак висловилася на захист Єгорової, яку зацькували через підтримку Путіна

Екстравагантна режисерка Оксана Байрак не змогла пройти осторонь скандалу навколо актриси Сніжани Єгорової, яка кілька днів тому заявила про свою підтримку російського президента Володимира Путіна.

Після того, як пост Єгорової розповсюдили у всіх ЗМІ, на актрису очікувано полилося багато хейту у мережі. І Байрак вирішила її підтримати.

У своєму Instagram пані Оксана присвятила пост "космічній" матері Єгоровій.

"Ви так загрузли в хворобливих упередженнях, так культивуєте одіозне безумство, що розсудлива людина лякає вас, як схиблена. Ps. Сніжано, люблю тебе! Ти - найкраща мама на світі! Космічна! Безмірно любляча! Розсудлива!", - заявила Байрак.

Реклама:

Коментарі під постом Байрак закрила

Нагадаємо, старша донька Єгорової, телеведуча Стася Ровінська заявила, що не спілкується з матір'ю вже понад рік і переживає за доля своїх менших братів і сестри.

Сама ж Сніжана після скандалу навкого її заяви запостила лише одне фото в Instagram з доволі однозначним підписом.