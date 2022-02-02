"Два тижні боротьби за здоров'я": Ротару тяжко перехворіла на COVID

Капосний штам "Омікрон" COVID-19 не оминув співачку Софію Ротару. Тепер, коли найгірше вже позаду, 74-річна зірка розповіла про свою хворобу в Instagram.

"Дорогі друзі та близькі мені люди! Вот і до мене дістався Омікрон... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я", - поділилася співачка.

Софія Ротару поділилася архівним фото фото з instagram ротару

"Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація, завдяки чудовим лікарям та медсестрам, під контролем, але потрібні ще час і сили...", - написала Ротару.

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Софія Михайлівна подякувала своїй родині та всім, хто з нею поруч, та закликала підписників берегти себе і близьких.

Нагадаємо, на Новий рік співачка зібрала всю свою родину, включно з коханими половинками онуків, Анатолія та Соні.

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