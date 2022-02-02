"Два тижні боротьби за здоров'я": Ротару тяжко перехворіла на COVID
Капосний штам "Омікрон" COVID-19 не оминув співачку Софію Ротару. Тепер, коли найгірше вже позаду, 74-річна зірка розповіла про свою хворобу в Instagram.
"Дорогі друзі та близькі мені люди! Вот і до мене дістався Омікрон... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я", - поділилася співачка.
"Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація, завдяки чудовим лікарям та медсестрам, під контролем, але потрібні ще час і сили...", - написала Ротару.
Софія Михайлівна подякувала своїй родині та всім, хто з нею поруч, та закликала підписників берегти себе і близьких.
Нагадаємо, на Новий рік співачка зібрала всю свою родину, включно з коханими половинками онуків, Анатолія та Соні.
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