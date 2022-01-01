Ротару в оточенні рідних показалася коло ялинки. ФОТО

Субота, 1 січня 2022, 12:44

Сім'я співачки Софії Ротару зібралася разом, щоби зустріти 2022-ий рік. І, звісно, зробити святкове фото для Instagram зіркової мами та бабусі.

Коло ялинки з Софією Михайлівною позували син Руслан із дружиною Світланою, онуки, Анатолій та Соня, а ще мама Світлани.

 
Співачка поділилася в соцмережі сімейним фото
фото з instagRAM ротару
 

Святкував Новий рік із Ротару і Сонін бойфренд, Денис Жаданов.

 
Онуки Ротару запросили на святкування своїх половинок
фото з instagRAM 

Нагадаємо, Pотару вважає, що 20-річній онуці поки зарано думати про заміжжя.

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