Ротару в оточенні рідних показалася коло ялинки. ФОТО
1 січня 2022, 12:44
Сім'я співачки Софії Ротару зібралася разом, щоби зустріти 2022-ий рік. І, звісно, зробити святкове фото для Instagram зіркової мами та бабусі.
Коло ялинки з Софією Михайлівною позували син Руслан із дружиною Світланою, онуки, Анатолій та Соня, а ще мама Світлани.
Святкував Новий рік із Ротару і Сонін бойфренд, Денис Жаданов.
Нагадаємо, Pотару вважає, що 20-річній онуці поки зарано думати про заміжжя.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Багаторівневий котедж та суцільна хвоя: оселю Ротару під Києвом показали з неба
Приєднуйтесь до дискусії