Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі оголосили ім`я новонародженої доньки
9 лютого 2022, 11:30
Днями 54-річний британський актор Джейсон Стейтем та його наречена, 34-річна модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вдруге стали батьками.
У пари народилася донька, ім’я якої Розі оголосила у своєму Instagram.
"Ізабела Джеймс Стейтем", – написала новоспечена матуся.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наразі пара вже виховує 4-річного сина Джека, який народився у 2016-му.
Нагадаємо, у закоханих чимала різниця у віці – близько 20 років. Попри це їхній союз вважають одним із найміцніших у шоубізнесі. Зустрічатися Розі та Джейсон почали у 2010-му, а заручилися у 2016-му.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Збий кришку з пляшки: Стейтем, Річі та Diplo взяли участь у новому челенджі. ВІДЕО
Хантінгтон-Вайтлі показала зворушливі ФОТО зі Стейтемом та їхнім 1-річним малюком
Приєднуйтесь до дискусії