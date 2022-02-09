Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі оголосили ім`я новонародженої доньки

Днями 54-річний британський актор Джейсон Стейтем та його наречена, 34-річна модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вдруге стали батьками.

У пари народилася донька, ім’я якої Розі оголосила у своєму Instagram.

"Ізабела Джеймс Стейтем", – написала новоспечена матуся.

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Наразі пара вже виховує 4-річного сина Джека, який народився у 2016-му.

Нагадаємо, у закоханих чимала різниця у віці – близько 20 років. Попри це їхній союз вважають одним із найміцніших у шоубізнесі. Зустрічатися Розі та Джейсон почали у 2010-му, а заручилися у 2016-му.

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