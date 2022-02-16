"Досить ховатися": Лінда Євангеліста вперше показала, як виглядає її спотворене невдалою б'юті-процедурою тіло

Канадська супермодель Лінда Євангеліста, яка восени розповіла про те, як процедура краси понівечила її тіло та зруйнувала кар'єру, вирішила зробити ще один рішучий крок. 56-річна зірка показала, як виглядає вона тепер.

Лінда дала відверте інтерв'ю журналові People.

"Мені подобалося бути на подіумі. А тепер я страшенно боюся випадково зустрітися з кимось знайомим. Я не можу більше жити так, ховаючись та в соромі. Просто не можу більше жити в цьому болю", - зі сльозами зізналася Євангеліста.

Кілька років Євангеліста прожила самітницею, аж поки не наважилася розказати, що з нею сталося фото з сайту People

Як пригадує супермодель, усклaднення після процедури кріоліполізу, тобто "виморожування" жирових клітин, проявилися в неї через три місяці. Вона помітила опуклості саме в тих місцях, які їй "зменшували". Ці опуклості росли та ставали твердішими. Потім з'явилося оніміння.

Євангеліста спершу намагалася самотужки вирішити проблему, збільшила кількість тренувань та катувала себе дієтами.

"Я дійшла до того, що не їла взагалі. Я гадала, що втрачаю розум", - пригадала вона.

Невдала процедура краси поставила крапку на кар'єрі Лінди

Коли ж жінка звернулася до лікаря, то дізналася: те, що з нею сталося, не виправиш жодними дієтами. Лінда потрапила в нещасливий менш ніж 1% пацієнтів, у котрих після кріоліполізу розвивається парадоксальна жирова гіперплазія (РАН). Жирова тканина Євангелісти розросталася та ставала цупкішою.

Компанія CoolSculpting, де вона робила процедуру, запропонувала виправити це ліпосакцією. Проте умовою було підписання Ліндою угоди про нерозголошення. Супермодель відмовилася та пройшла дві ліпосакції за власний кошт, у 2016-му та в 2017-му році. Вони не допомогли.

"Не стало навіть на трішечки ліпше. Опуклості виступають. І вони тверді. Якщо я ходжу в сукні без корсету, то в мене будуть натертості майже до крові. Бо це не як тертя м'якого жиру, це як тертя твердого жиру", - розповіла Лінда.

Супермоделі зробили дві ліпосакції, але вони нічим не зарадили

Зі слів супермоделі, в неї змінилася навіть постава, оскільки вона більше не може тримати руки рівно вздовж боків.

"Не думаю, що дизайнерам захочеться одягати мене ось із цим", - поділилася Євангеліста, показавши на камеру ділянку жирової геперплазії в себе під рукою.

Тепер Євангеліста виглядає так

Жінка більше не дивиться в дзеркало, оскільки те, що вона в ньому бачить, не схоже на неї.

"Чому ми відчуваємо потребу робити таке? Я завжди знала, що постарію. І я знаю, що тіло проходить через певні речі. Але я не думала, що виглядатиму ось так. Я не впізнаю себе в фізичному сенсі, але також більше не впізнаю себе як людину. Її (супермоделі Лінди Євангелісти) - в певному сенсі більше нема", - зізналася Лінда.

Євангеліста запевнила, що більше не ховатиметься. Відверто розповісти свою історію вона вирішила, щоби позбутися почуття сорому та підтримати тих, хто опинився в такій само жахливій ситуації.

Колишні колеги, зокрема Сінді Кроуфорд, дуже підтримують Євангелісту

Нагадаємо, супермодель подала до суду на CoolSculpting. Вона стверджує, що про ризики та можливі побічні ефекти від процедури її не попередили.