"У нас є сили і завжди будуть": як зірки реагують на агресію Росії

Вівторок, 22 лютого 2022, 11:17

Поки деякі українські артисти, котрі живуть і виступають у Росії, роблять вигляд, що нічого не відбувається, їхні колеги на батьківщині намагаються хоча б у мережі підтримати свою країну у часи загрози повномасштабного вторгнення.

"У нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас!", - написала співачка Руслана у своєму Instagram.

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Публикация от Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими в світі!", - заявив Юрій Горбунов.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Я знаю точно, що за рівнем талановитості, родючості з Україною мало хто порівняється ... Ми "вимріяли" нашу країну, саме зараз ми стали краще чути предків, копати історію і діставати традиції. Історичний перебіг подій заклали цю унікальність у наш ДНК", - написала в Instagram дизайнерка Лілія Літковська

Співачка Камалія обурилася так званій підтримці США та країн Європи і заявила, що в України нема друзів.

"Ми маємо розуміти, що захищати батьківщину доведеться нам самим", - наголосила вона. 

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Маша Єфросиніна прокоментувала промову Путіна 21-го лютого про визнання фейкових республік Донбасу. 

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 
Христина Остапчук висловилася у сторіс 
 
Володимир Остапчук теж не залишився осторонь подій 
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"Міс Україна", - 2021 Олександра Яремчук підтримала батькіщину, як могла - своїм фото в купальнику. 

 
Співачка Оля Цибульська наголосила, що наш народ відрізняється силою духу і єдністю, та закликала підтримати армію грошима 
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З думкою дизайнерки Ольги Навроцької неможливо не погодитися
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Публикация от Jenia Galich (@jenia_galich)

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Публикация от Валерий Созановский (@sozanovskiy)

 
Гімнастка Ганна Різатдінова, як і годить мамі, опікується перш за все безпекою дітей 
 
Топмодель Юля Ратнер заявила, що краще помре, ніж стане громадянкою Росії 
 
Ратнер висловилася у своєму Instagram 
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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Гурт "Океан Ельзи" не писав пости, а просто вийшов і заспівав 22-го лютого на пішохідно-велосипедному мосту в Києві. 

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Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

 
Багато зірок закликають активно допомагати армії. Зокрема, ONUKA 
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Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Горбунов Руслана остапчук Камалія Вакарчук

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