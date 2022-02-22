"У нас є сили і завжди будуть": як зірки реагують на агресію Росії
Поки деякі українські артисти, котрі живуть і виступають у Росії, роблять вигляд, що нічого не відбувається, їхні колеги на батьківщині намагаються хоча б у мережі підтримати свою країну у часи загрози повномасштабного вторгнення.
"У нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас!", - написала співачка Руслана у своєму Instagram.
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"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими в світі!", - заявив Юрій Горбунов.
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"Я знаю точно, що за рівнем талановитості, родючості з Україною мало хто порівняється ... Ми "вимріяли" нашу країну, саме зараз ми стали краще чути предків, копати історію і діставати традиції. Історичний перебіг подій заклали цю унікальність у наш ДНК", - написала в Instagram дизайнерка Лілія Літковська.
Співачка Камалія обурилася так званій підтримці США та країн Європи і заявила, що в України нема друзів.
"Ми маємо розуміти, що захищати батьківщину доведеться нам самим", - наголосила вона.
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Маша Єфросиніна прокоментувала промову Путіна 21-го лютого про визнання фейкових республік Донбасу.
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"Міс Україна", - 2021 Олександра Яремчук підтримала батькіщину, як могла - своїм фото в купальнику.
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Гурт "Океан Ельзи" не писав пости, а просто вийшов і заспівав 22-го лютого на пішохідно-велосипедному мосту в Києві.
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