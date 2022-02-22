Подряпаний Бутусовим Шуфрич заявив, що побоюється сказу

На 4-й день після епічної бійки з журналістом Юрієм Бутусовим в ефірі програми Савіка Шустера депутат Нестор Шуфрич нарешті повідомив про свій фізичний стан.

На сторінці у Facebook далеко не вперше побитий ексрегіонал зізнався, що, скоріше за все, має струс мозку та побоюється сказу.

"Багато хто цікавиться моїм фізичним станом – на жаль, перший удар, швидше за все, спричинив струс мозку. Крім цього, був змушений вжити превентивних заходів, щоб убезпечити себе від зараження сказом через численні подряпини, тому що в цій ситуації переконувати Бутусова здати кров на аналіз було безперспективно", - зазначив Шуфрич.

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"Сподіваюся, що прогнози лікарів реалізуються і я зможу якнайшвидше повернутися до нормального робочого ритму", - додав він.

Крім того, Шуфрич запевнив, що він разом із родиною перебуває в Україні.

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